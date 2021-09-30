Son dakika: Beşiktaş'ta Serdar Saatçı ve Berkay Vardar 'feda' deyip, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıktı!

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Spor Servisi - İsmail ER Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde önceki akşam Ajax’a deplasmanda 2-0 kaybederken, hem iki genç oyuncusunu hem de geleceğini kazandı. Üst üste gelen sakatlıklarla büyük sıkıntı yaşayan Kartal’da 18 yaşındaki stoper Serdar Saatçı, Altay deplasmanında ilk kez 11’de görev alırken, Amsterdam’da da ilk Devler Ligi tecrübesini ilk 11’de yaşadı.

17 DAKİKADA GÖZ DOLDURDU

Yine 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar da Beşiktaş formasıyla A takımdaki ilk maçına Ajax mücadelesinin son 17 dakikasında çıktı. Serdar karşılaşma boyunca Berkay ise sahada kaldığı süre boyunca ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplamayı başardı.

AİLELERİ HER HAFTA ZİYARETE GELİYOR

Serdar doğduğu ilçe olan Bayrampaşa’da Azerbaycan doğumlu Berkay ise Küçükçekmece’de ikamet ediyor. Ancak iki genç futbolcu da İstanbul içinde trafik sıkıntısı yaşamamaları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde kalıyor. Beşiktaş için ‘feda’ diyerek ailelerinden uzak kalan Serdar ve Berkay’ın ailesi her hafta tesislere gelerek ziyaret ediyorlar. Altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi ile birlikte 7-8 proje oyuncusunu takıma katmak için çalışan siyah beyazlılarda, bu futbolculardan teknik ekibin de beklentisi büyük.

SERDAR SAATÇİ TAM 7 YILDIR BEŞİKTAŞ'TA

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Beşiktaş formasıyla 2 resmi maça çıkan Serdar Saatçı 2014 yılında altyapısından girdiği takımda 18 yaşında A takım formasını giydi.

BERKAY VARDAR SİFTAHI DEVLER LİGİ'NDE YAPTI

2019 yılında Beşiktaş’a adımını atan Berkay da ilk maçına Devler Ligi’nde çıktı. 18 yaşındaki Berkay, Azerbaycan Milli Takımı’nın alt yaş takımlarında görev alıyor.