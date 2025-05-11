Son Dakika: Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi!

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Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı tamamlandı.

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.

Beşiktaş'ta Gürkan Aksoy ile seçim yarışına giren Serdal Adalı, 2. kez siyah - beyazlılarda başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.