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Son Dakika: Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi!

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gürkan Aksoy
Son Dakika: Beşiktaşta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 18:59

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulunda Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak yeniden başkanlığa seçildi.

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Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı tamamlandı.

27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda, kulüpten alınan bilgiye göre yaklaşık 5 bin 500 üye katıldı.

Beşiktaş'ta Gürkan Aksoy ile seçim yarışına giren Serdal Adalı, 2. kez siyah - beyazlılarda başkanlığa seçildi.

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi şöyle:

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, 1984-2000 yıllarını kapsayan 8 dönemde aralıksız başkanlık yaptı. 16 yıl başkanlık görevini yürüten Seba, siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

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#Beşiktaş#Serdal Adalı#Gürkan Aksoy

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