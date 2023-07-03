Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten transfer açıklaması! Nathan Redmond, Tayfur, Halil Dervişoğlu...

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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantı düzenledi.

Toplantıda tecrübeli teknik adamın yeni yardımcısı Burak Yılmaz ve tüm teknik ekip basın toplantısında yer aldı.

BURAK YILMAZ: BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR

İlk olarak sözü alan Burak Yılmaz, "Antrenörlük hayatıma, futbol hayatımda olduğu gibi Şenol Hocam'ın yanında başlamak benim için çok büyük gurur ve şans. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım, en ufak katkım olursa ne mutlu bana." dedi.

Şenol Güneş, teknik heyetiyle verdiği toplu pozdan sonra açıklamalarına başladı.

İşte Şenol Güneş'in sözleri;

8'ine kadar burada çalışıyoruz. 3 gün oldu. Buradaki dönemde sağlık muayeneleri, testleri, gelecek idmanların altyapısını oluşturmak için ön hazırlık yapıyoruz. Henüz kadromuzu oluşturmak. Gençlerin de durumunu göreceğiz. Bu haftayı böyle geçireceğiz. 9'unda Avusturya'ya gidiyoruz, 21 Temmuz'a kadar oradayız. 3 hazırlık maçı yapıp döneceğiz. 27 Temmuz'da Konferans Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız.

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GÖRÜŞMELER OLUMLU GİDİYOR

Transferlerin 5-6-7'si gibi katılmasını bekliyorum. Elimizde bir kadro var. Tayfur takımına döndü. Redmond da şu an sözleşmesi bittiği için görüşmeler yapıyor. Bana verilen bilgilere göre de olumlu gidiyor. Eşinin durumu da var, bekliyoruz

EN ACİL OLAN SAĞ STOPER

Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var.

TAKVİYE İYİ OLACAKTIR

Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır. Redmond gelirse Redmond, Ghezzal, Aboubakar ve Cenk. Muleka'nın durumu var, Semih Kılıçsoy var. Bir açık forveti düşünüyorum. Bunları da yönetimle konuşuyoruz. Ortak akılla aldığımız kararlarla uygulamaya çalışıyoruz.

TRANSFERDE 4'TE 4 YAPTIK

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Ekonomisi, teknik yapısı, uyumu... Hepsine bakmak zorundayız. Geçen seneden yaptığımız 4 transfer de iyi oldu. 4'te 4 yaptık. Şimdi bunu daha yukarı çıkarmayı düşünüyoruz.

ÖFKEYİ SEVGİYLE, KÖTÜLÜĞÜ İYİLİKLE YENMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Sabretmeye çalışmayı iyi oturttuğumuzu düşünüyorum. Oyun hızı ve tempomuz artmalı. Zaman zaman tribünde de olur, sahada da olur. Öfkeyi ve kötülüğü istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ ŞAMPİYONLUKTUR

Önümüzde 3 kulvar var. Konferans Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası var. 3 kulvarda olan bir takım olarak en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu daha önce ilk senede de kullandım. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur, bize düşen çok çalışmak.

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BAŞARI SÖZÜNÜ VERİRİM AMA...

3 kulvarda başarı sözünü veririm ama kupayı mı alırız, final mi olur, çeyrek final mi olur bilmiyorum. Hedefi büyük tutup ilk maçı kaybedince hayallerin bitmesi doğru değil. Bizim ilk hayalimiz oyuncuların performansını artırmak, rakiplere üstünlük sağlamak. Bu bizi zaten bir yere getirecek. Konferans ve Süper Lig, aşılması gereken başarılı olunması gereken engeller.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer dönemi uzayınca, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyor. Bir oyuncuyu daha ucuza nasıl alırız? Fırsat transferi diyerek daha ucuza alınabilir ancak sıkıştırırsan, daha önceden hazırlık yapılabilir. Transferi bir baskı unsuru olarak kullanmayı doğru bulmuyorum ancak zamanın daha daraltılarak yapılmasını isterim. Acil bir sağ stoper almak durumundayım. Olmazsa olmazım. Kadroyu 18 ideal oyuncudan kurmak istiyorum. Daha sonrasında aday oyuncular var, belki onlardan biri öne çıkacak.

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HALİL DERVİŞOĞLU TERCİHİMDİR

Halil Dervişoğlu tercihimdir. Türk oyuncu olduğu için söylüyorum. Forvetin her yerinde oynayabiliyor. Çıkış yapabilecek bir oyuncu olduğu için fikrimi açıkça söylüyorum. Olumlu düşünüyorum

ORTA SAHAYA DEFANSİF OYUNCU

Futbol, iyi oyuncuyla oynanır. İyi kumaştan iyi elbise yapılır. Ne kadar iyi terzi olursanız olun. Orta sahaya Amir, Salih ve Gedson'a göre defansif yönü daha iyi bir oyuncu istiyorum

MULEKA AYRILACAK MI?

Muleka iyi çalışıyor. Verip vermeyeceğimiz belli değil. Acelem yok onunla ilgili. İyi bir şey çıkarsa, ben de iyi oyuncu alırsam bırakabilirim. Kulübün işine gelecek, öyle gidecek. Astım kestimle olmaz, büyük bir kulüp burası. Her oyuncuyu hesaplamak zorundayız. Yüzde 10-20 hata yaparsın ama yüzde 50 hata yapamazsın. transfer böyle bir şey

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