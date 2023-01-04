Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Gaziantep FK maçının VAR kayıtlarının yayınlanmasına tepki! "Yakamızı bırakın!"

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah beyazlı ekibin bu sabahki antrenmanı öncesinde TFF tarafından Gaziantep FK - Beşiktaş maçına ilişkin VAR kayıtlarının yayınlanmasına tepki gösterdi.

VAR kayıtlarının açıklanmasının doğru olmadığını ifade eden deneyimli teknik adam, bundan sonraki süreçte her tartışılan maça ilişkin VAR kayıtlarının açıklanması gerektiğini savundu. Güneş ayrıca, yaşanan sürece Beşiktaş'ın dahil edilmesini sert şekilde eleştirdi.

Şenol Güneş'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

"Ne VAR'ı ya, daha hiçbir şey yok ortada. Hemen VAR yapıyorsunuz ya! Bana teknolojik verilere inanmıyorsun dediler... Bu verilere kimse karşı çıkmaz ancak futbol bilimle eş değer değildir. Bazen ofsayttir, goldür, bazen de değildir. Bunlar yoruma açıktır. Fiziksel verileri çok iyi olan oyuncular, sahada iyi oynayamayabiliyor."

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"30 sene önceye gidip bazı sözlerimi alırsan bugün geçerli. Bizim 30 yıl önce yaptığımızı, bugün başkaları yapıyor. Haklı çıkmak önemli değil, söylediklerimizi paylaşıp ortak noktada buluşmak önemli."

"ANTEP MAÇINDA MAĞDUR OLAN BİZİZ"

"Biz Antep maçı oynadık, mağdur olan biziz. Hakem kırmızı kart gösterebilirdi, açıklamasını da yapmış. Hata yaptı. Bu suç değil, hatadır. Hata bilmeyerek yapılır. Ancak ondan sonrasında 15-16 tane faulleri var, atılması gereken oyuncular var. Ağzımızı açmadık. Bizim oyuncu hata yaptı, provoke edildi. Hakem de o provokasyonu gördüğü için takdir hakkını öyle kullandı. Bana göre de yanlış yaptı. Tamam, bitti."

"HAKEMLER KURALLAR BİLMİYOR GİBİ"

"Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra hakemlerle devam etmek istiyoruz. Ben eski ve yeni hakemleri dinliyorum. Kuralları bilmiyorlar gibi geliyor bana, kendilerine göre yorumluyorlar."

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"BIRAKIN YAKAMIZI"

"Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı. Madem artık bir işe başlandı, devam edilmeli. Bence bu kayıtlar açıklanmamalıydı ancak şimdi açıklandıysa, tüm maçlar incelenmeli."

"Akşam Newcastle-Arsenal maçını izledim. Sürekli bir pozisyon var. Hakem orada hata yapmadı mı? Yaptı. Ancak bizde bu kadar öne çıkıyorsa, sen çaresizsin. Ya da bir şey biliyorsun, söylemiyorsun."

"Futbol bilimle eş değer değildir. 2 artı 2 eşittir 4 değildir. Bazen ofsayttır, bazen değildir. Bazen goldür, bazen de değildir. Bazen kırmızı karttır, bazen değildir. Bunlar yoruma açıktır."

''Şiddet yok abartıyor''

Hakem yorumu ☑️



''Ofsaytımsı'' 🤔

Hakem yorumu değil ✖️ https://t.co/iRPdg8CgOb — Beşiktaş JK (@Besiktas) January 3, 2023

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"AİLENİN ODASINA GİRERSENİZ BÜTÜN DEĞERLERİNİZİ KAYBEDERSİNİZ"

"Her şeyi her yerde konuşmak doğru değil. Bazen mahrem yerlere fazla giriyoruz. Ülkenin de sıkıntısı yani. Kozmik odadan başlayarak... Hakemler odasına, ailenin odasına girerseniz bütün değerlerinizi kaybedersiniz."

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GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇININ VAR KAYITLARI

VAR: Bak bak bak kafayı gördün mü? Kartı göstermek üzere şimdi. Sarı verdi... Bir daha göstersin, bir daha göstersin... Atilla ne gördün sen?

Atilla Karaoğlan: Ağabey hafif bir dokunuyor, şiddet yok.

VAR: İttiriyor gibi mi görüyorsun? Atilla sana inceleme veriyorum inceleme.

Atilla Karaoğlan: Ağabey hafif bir ittiriyor. Şiddet var mı?

VAR: Var, burnuna vuruyor bariz şekilde.

Atilla Karaoğlan: Ben ittiriyor olarak görüyorum. Normal hızda oynat teması gördüm zaten. Burnuna dokunuyor ya şiddet yok.

VAR: Burnuna net kafa attığını görüyorum ben de.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynatsana, geniş açıdan oynatsana... Bu açı iyi... Ağabey abartıyor ya ben sarıda kalacağım tamam?

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VAR: Karar senin tamam.

ATİLLA KARAOĞLAN'A BİR SÜRE MAÇ YOK

TFF'den yapılan açıklamada, "Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarının VAR kayıtları incelendi ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin, önemli hakem hatası yaptıkları tespit edilmiştir. Bu maçların VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Bu açıklamanın ardından Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakasının hakemi Atilla Karaoğlan'a uzun bir süre maç verilmeyeceği duyuruldu.

HER İKİ KULÜP DE TEPKİ GÖSTERDİ

Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyon sonrası VAR kayıtları açıklanırken iki kulüpten de tepki geldi.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kamuoyu Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını beklerken, Gaziantep FK ile oynadığımız maçtaki pozisyonun VAR kayıtlarının neden açıklandığını anlayamadık! Madem öyle, biz de yorumumuzu katalım! Birazdan… 'Şiddet yok abartıyor' Hakem yorumu, 'Ofsaytımsı' Hakem yorumu değil" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada ise "Oyuncumuza atılan kafa sonrası; VAR hakemlerinin ısrarlı şiddet uyarısına rağmen Atilla Karaoğlan’ın yorumu: “ABARTIYOR ABİ!” Abartmıyoruz, VİCDANIMIZ sızlıyor! Türkiye Futbol Federasyonumuza, göstermiş oldukları şeffaflıktan dolayı teşekkür ederiz." denildi.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş maçında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan pozisyonda maç daha bitmeden gündeme oturmuştu. Beşiktaş forması giyen N'Koudou, ikili mücadeleye girdiği rakibi Kitsiou'ya yaptığı hareket neticesinde sarı kartla cezalandırılmıştı.

Müsabakanın orta hakemi Atilla Karaoğlan'ın sarı kartına başvurması üzerine VAR'dan izleme çağrısı yapılmış ancak Karaoğlan, pozisyonu tekrar izlemesine rağmen kararını değiştirmeyerek sarı kartla devam etmişti. Bu karar, karşılaşmanın önüne geçmiş ve günlerce tartışılmıştı.