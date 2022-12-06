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Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Caner Erkin açıklaması! Josef de Souza ve Rachid Ghezzal ne zaman dönecek? Ronaldo ve Neymar şakası...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Şenol Güneş#Caner Erkin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 12:24

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Caner Erkin transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam ayrıca Josef de Souza ve Rachid Ghezzal'ın takıma ne zaman döneceklerini de açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalya'da devam eden kampta siyah beyazlı ekibin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'in Beşiktaş'a döneceği yönündeki iddialara yanıt verdi. 

Caner Erkin'in transfer gündemlerinde yer almadığını belirten Şenol Güneş, "Caner Erkin'i severim. İyi bir oyuncudur. Caner Erkin ile hiç görüşme yapmadım. Benim yapmam da doğru olmaz. Şu an Caner Erkin ile ilgili bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

NEYMAR VE RONALDO ŞAKASI

Israrlı transfer sorularına esprili bir yanıt veren başarılı çalıştırıcı, "İlla isim istiyorsanız vereyim. Neymar'ı almak isterim. Ronaldo'yu almak istemiyorum. Anlaşmış çocuk şimdi kafasını karıştırmak doğru değil." şeklinde konuştu.

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"DEVRE ARASINDA transfer YAPABİLİR AMA ŞU ANDA MÜMKÜN DEĞİL"

"Başkan gelecek. Oyuncu için bir şey konuşmadık. Hiçbir oyuncu şu an gitmiyor, hiçbir oyuncu da almıyoruz. Almamız da, göndermemiz de mümkün değil. Devre arasında oyuncu alabiliriz ama şu an mümkün değil."

JOSEF DE SOUZA VE GHEZZAL TAKIMA NE ZAMAN KATILACAK?

"Rachid Ghezzal'in Şubat başında takıma katılacağını düşünüyoruz. Josef de Souza, sanırım haftaya takıma katılır."

"SÜREKLİ HATA YAPAN OYUNCU GİDECEK"

"Kamuoyunda "Benden önceki kötü, ben iyiyim" algısını doğru bulmuyorum. Hatalar var ve bunları düzeltmek istiyorum. Sürekli hata yapan oyuncu varsa, gidecek. Öncesi yok, başkasını suçlamak ve kendimizi aklamak istemiyoruz. Sistemi süratle değiştireceğiz. 3'lü ile başlarsın, 4'lüye dönersin. Bunlara alışacaksın. Kafa karışır ama oturduğu zaman, zenginliktir. Bakın Dünya Kupası'na, göreceksiniz. Şu an çok zor dönemden geçiyoruz. Bu sırat köprüsünden geçeceğiz. Buradan iyi geçersek önümüz aydınlık. Zirveye çıkmak kolay değil, çıktıktan sonra da kıymetini bileceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Şenol Güneş#Caner Erkin

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