Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş zirvesi! Sezon sonuna olumlu bakıyor...

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Beşiktaş yönetiminin önceki gün Vodafone Park'ta yaptığı toplantıda, teknik direktör konusu masaya yatırılırken Başkan Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'in adını zikrederek çalışma arkadaşlarına görüşlerini sordu.

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının ise lig sürerken takım devralmak istemediği ancak sezon sonuna olumlu baktığı belirtildi.

Şenol Güneş'in, Beşiktaş ile ilgili durumu görmek adına sezon bitimini beklemeyi tercih edip Katar ve BAE kulüplerinden aldığı yüksek ücretli teklifleri geri çevirdiği öğrenildi.

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