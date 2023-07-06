Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş 'yeni' 10 numarasını buldu!

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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-Beyazlılar, birçok isim için görüşmelerde bulunurken orta sahaya da bir takviye yapılması gündemdeydi.

GÜNEŞ'TEN HÜCUMU DESTEKLEYECEK ORTA SAHA VURGUSU

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında transfere ilişkin beklentilerini net bir şekilde ifade etmişti.

Hücum hattını destekleyecek bir orta saha oyuncusu istediklerini belirten Güneş, "Mevki olarak söyleyebileceğim stoper mutlaka almalıyız, orta sahaya mutlaka. Öndeki 3 oyuncuyu artırıcı bir oyuncu. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Sol beke duruma göre bakacağız. En acil olan sağ stoperdir. Sol stoperde Colley ve Saiss var. Saiss'in sağda oynaması da büyük avantaj. Orada bir boşluk hissediyorum. Tayyip'in sakatlığı sonrası sağ stoper sıkıntımız var. Sağ bekte sorunumuz yok. Orta sahadan memnunum ama uzun maratonda takviye iyi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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NATHAN REDMOND'A SON 1 HAFTA

Siyah-Beyazlılar, ilk etapta kadrosunda kalmasını istediği Nathan Redmond için çalışıyor. Futbolcudan gelecekle ilgili bir cevap alamayan yönetim, İngiliz oyuncuya bir haftalık süre tanıdı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in favorileri arasında kendini gösteren Redmond ile devam etme isteği bulunan Kartal, oyuncunun vereceği karara göre, yol haritasını belirleyecek.

GÜNEŞ'İN YENİ 10 NUMARASI REDMOND!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiliz ekibi Southampton’dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond, Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçirmişti. 28 karşılaşmada 6’şar gol ve asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin sona ermesi sonrasında ülkesi İngiltere’ye dönmüştü. Önceki gün baba olan Redmond, geleceğiyle ilgili kararı 1 hafta içerisinde verecek.

Beşiktaş’ta daha çok kanat hattında görev yapan REDMOND için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ise yeni planları var... Fanatik'in haberine göre; Güneş, Redmond’la yola devam edilmesi halinde başarılı futbolcuyu 10 numara hattında görevlendirecek. İmzaların gelecek haftaya kadar atılması bekleniyor. Yönetimin, oyuncuyla temasları olumlu şekilde devam ediyor.

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