Son Dakika: Beşiktaş'ta Şenol Güneş için geri sayım! İşte imza töreninin tarihi...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor.

Valerien Ismael ile yolların resmen ayrılmasının ardından siyah beyazlı kulüple anlaşmaya varan deneyimli teknik adam, yarın sözleşme imzalayacak.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ikinci döneminin imza töreni ve ilk basın toplantısı yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenecek.

1.5 + 1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu, geçtiğimiz akşam Vadi İstanbul’da yönetici Serhan Çetinsaya’nın oteli Radisson Blue’da bir araya geldi.

Yapılan değerlendirmeden oy birliği ile Şenol Güneş kararı çıktı. Daha sonra zirveye tecrübeli teknik adam da katıldı ve Şenol Güneş 1.5+1 yıllığına yeniden Beşiktaş’ın hocası oldu.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA KULÜBEDE

Valerien Ismael’in sözleşme feshini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiren Beşiktaş’ta evraklar yetişirse Cuma günü Nevzat Demir Tesisleri’nde takımın başında ilk idmanına çıkacak olan Güneş, pazar günkü Ümraniye maçında da kulübede olacak

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'YÖNETİMLE GÖRÜŞTÜK'

Öte yandan A Spor'a demeç veren Şenol Güneş, "Yönetimle görüştük. Yarın belli olur. Beşiktaş taraftarlarına selamlar. Şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz" demişti.

NEDEN YENİDEN Şenol Güneş?

· Süper Lig’in en tecrübeli ve başarılı teknik adamlarından biri.

· Beşiktaş’ı, camiayı, ligi ve ülke futbolunu çok iyi biliyor.

· Başkan Ahmet Nur Çebi ile daha önce de çalıştı, ilişkileri iyi.

· Beşiktaş’ı üst üste 2 yıl şampiyonluğa taşımayı başardı.

· Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye rekorları alt üst etti.

· Birçok ismi parlattı, Cenk onun döneminde 22 milyon Euro’ya Everton’a gitti.