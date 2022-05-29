Son dakika: Beşiktaş'ta seçim sonuçlandı! Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

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Beşiktaş Kulübünün Akatlar Spor Kompleksinde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda 20 sandık sonucunda 4 bin 423 oy kullanılırken, bunların 3 bin 965'i geçerli oldu. Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen bin 190 oy aldı. 397 boş oy kullanılırken 59 oy ise geçersiz sayıldı.

BEŞİKTAŞ'IN 35. BAŞKANI

Oy sayımının tamamlanmasının ardından kullanılan 4529 oyun 2777'sini alan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlılarda bir dönem daha başkanlığa seçildi.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Kendisi adına çok yorucu ama keyifli bir gün olduğunu söyleyen Çebi, “Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey'e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş’a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmelidir ki Beşiktaş’a hizmet etmiş olan herkesin Beşiktaş için yapmış olduğunu biliyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir, kazanan için de kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Şunu söylüyorum ki Beşiktaş’a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş’a çok kişi hizmet edebilir, lütfen adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin tane oy kullanacak arkadaşımızın 4, 5 bin tane olması durumu var. Buraya gelmeyenlerin iyi düşünmeleri gereken bir şey. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik ve beraberlik ihtiyacı duyduğumuz bu süreçte gelemeyen arkadaşlarımızı kenetlenmeye, bizlerle olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası birlik ve beraberlik olsun. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım ve Beşiktaş’ın gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım, kara kartalın en yüksek yerde uçması için gereken mücadeleyi verelim. Hayırlısı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun” dedi.

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BEŞİKTAŞ SEÇİMİNDE KURULLAR BELLİ OLDU

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu. Seçimlerde, seçme ve sicil kurulu başkanlığına Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığında Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığına ise Ahmet Akpınar seçildi.

AHMET NUR ÇEBİ, YÖNETİMİ İLE ZAFER POZU VERDİ

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Seçimi sonucunun ilanından sonra Başkan Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçildi.

Resmi sonucun ilanından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

ÇİMEN, ÇEBİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Beşiktaş'ta olağan seçimli genel kurulda diğer başkan adayı Fuat Çimen, sonuçlar açıklanmadan önce Ahmet Nur Çebi'nin yanına giderek tebrik etti.

BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübü'nde yapılan olağan seçimli genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi için kutlama mesajı yayımladı.



Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Beşiktaş Kulübü'nün BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ediyorum. Siyah Beyazlı Kulübün başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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TFF'DEN BAŞKAN ÇEBİ İÇİN TEBRİK MESAJI

Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkan seçilen Ahmet Nur Çebi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş Kulübü'nün bugün gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" denildi.

İKİ ADAY YARIŞTI

Seçimli genel kurulda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Fuat Çimen, başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 31 Aralık 2021 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 15 bin 512 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu.

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FUAT ÇİMEN: SAYIN ÇEBİ, BU SENE 10 TRANSFER YAPTINIZ...

İlk olarak söz alan başkan Adayı Fuat Çimen şu açıklamaları yaptı:

2,5 yıl önce çıktığımız bu yolda, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aklımıza nakşettiği "Beşiktaş için bir şey yapmak istiyorsanız, kimsenin adamı olmayın" sözünü şiar edindik. Proje ve planlarımızı olgunlaştırdık. Sayın Çebi, tazminatları ödüyoruz ama bu oyuncuları biz getirmedik dedi. Peki Pjanic ve N'Koudou'nun menajerleriyle niye mahkemeliğiz? Bu sene 10 transfer yaptınız. Batshuayi, Pjanic, Teixeira ve Mehmet Topal'ı da siz getirdiniz.

"AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ SPORTİF DİREKTÖRÜYLA ANLAŞTIK"

Geçtiğimiz hafta Bundesliga ve Avrupa futbolunun en önemli sportif direktörlerinden biriyle prensip olarak anlaştık. Kendisini getirerek Valerien Ismael ile hızla kadro ve transferler konusunda hızla aksiyon alacağız.

"UMARIM TFF BAŞKANI RIZA ÇALIMBAY OLUR"

Türk futbolunu futbolun içinden gelen kişilerin yönetmesini doğru buluyorum. Benim TFF Başkanlığı için gönlümden geçen isim Rıza Çalımbay.

ÇEBİ: BEŞİKTAŞ'IN SAHİBİ GENEL KURULDUR

Çimen'in ardından kürsüye çıkan Ahmet Nur Çebi ise konuşmasını kısa tutarak şunları söyledi:

Çok uzun konuşmayacağım. Uzaktan gelenler var. Dün gereken şeyleri söyledik. Beni zaten biliyorsunuz. Geldiğimiz zor günlerde icraatlarımızı önünüze koyduk. Takdir genel kurulundur, Beşiktaş'ın sahibi genel kuruldur. Yeni yönetim kurulumla sizlerim emrinde olacağım. Yollarımın ayrıldığı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aday olan Fuat kardeşime de başarılar diliyorum. İnşallah binlerce aday çıkar gelecek yıllarda.

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BAŞKAN ADAYLARININ LİSTELERİ

AHMET NUR ÇEBİ

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak.

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan.

FUAT ÇİMEN

Asıl Üyeler: Haldun Boz, E. Ersen Yılmaz, Ercüment Meriç Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Pişkin, Ahmet Çonğar, Hakan Atalay, Dr. Banu Noyan, Behzat Güven Cem

Yedek Üyeler: Aydın Kulaksız, Bengi Berker, Ömer Küçük, Alper Uzuner, Nejdet Demiryürek.

AHMET NUR ÇEBİ YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Beşiktaş'ta 2021 yılı olağan ve idari mali genel kurulu dün yapıldı. Ahmet Nur Çebi başkanlığında görev alan yönetim kurulu, 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu. 79 kişi idari yönden ibra etmeme yönünde oy kullanırken, Çebi yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Mali yönden 59 kişi ibra etmeme yönünde oy kullandı. Çebi ve yönetim idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

AHMET NUR ÇEBİ KİMDİR?



Ahmet Nur Çebi, 29 Ekim 1959'da Trabzon Araklı'da dünyaya geldi. Çebi, iş insanı, mevcut Beşiktaş Başkanı ve 11. Kulüpler Birliği Başkanı'dır. Çebi, Kaptan Şirketler Grubunun başkan vekilliğini yapmaktadır. 1986 yılınca Berna Çebi ile evlenen Çebi, 3 çocuğu var.

YÖNETİCİLİK KARİYERİ



2012-2018 yıllarında Fikret Orman'ın başkanlığında Beşiktaş asbaşkanlığı görevini üstlenmiştir. 20 Ekim 2019'daki olağanüstü kongrede Beşiktaş başkanlığına aday olmuş ve 8644 oyun 5009'unu alarak başkan seçilmiştir.

2020-21 sezonunda Beşiktaş Başkanı olarak Süper Lig şampiyonluğu, 2021 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2021 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayarak 1 sezonda 3 kupa kazanmış ve tarihte bir ilki başarmıştır.

FUAT ÇİMEN KİMDİR?



Fuat Çimen, 1966’da İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

1987-2006 yılları arasında Bakım Onarım Müdürü olarak (1998-2002 arasında Liman Hizmetleri Müdürlüğü vekaleti dâhil) görev alan Fuat Çimen, 2011’den bu yana West İstanbul Marina’da Marina Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Çimen; çok iyi seviyede Boşnakça, Sırpça, Hırvatça, Karadağca; iyi seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca ve Rusça bilmektedir.