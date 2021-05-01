Son dakika: Beşiktaş'ta şampiyonluk için çılgın prim! 4 maç için 10 milyon TL...

Spor Arena/İsmail ER Süper Lig’de bitime 4 hafta kala ezeli rakipler arasında şampiyonluk yarışı kızışırken Beşiktaş’ta Sergen Yalçın yönetimindeki teknik ekip, kalan maçlara oyuncuları en iyi şekilde hazırlamaya, yönetim de takımın motivasyonunu yükseltmeye çalışıyor.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki siyah beyazlı yönetim, kalan 4 maçtan zaferle çıkılması durumunda takıma yaklaşık 10 milyon prim dağıtma kararı verdi. Bu durumda galibiyet başına yaklaşık 100 bin TL alacak olan siyah beyazlılar 4’te 4 yapmaları durumunda kişi başı toplamda 400 bin TL almaya hak kazanacak.

BAŞKAN ÇEBİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR

Bu arada şampiyonluk yarışında kritik dönemece girilmesiyle birlikte başkan Ahmet Nur Çebi’nin nisan ayı boyunca takımla birlikte harcadığı mesai de arttı. 3 Nisan’da Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde idmanı izleyip Sergen Yalçın ile sohbet eden Çebi, Kasımpaşa maçında başarılar diledi. Tedavisine devam edilen Hasic ile Mensah’a da geçmiş olsun dileklerini iletti. Ertesi gün ise takımı Kasımpaşa maçına bizzat uğurlayıp başarılar diledi. 18 Nisan’da idmanı izleyen Çebi, sakatlığı süren Hasic‘in yanı sıra Larin ve Ghezzal ile sohbet etti. 20 Nisan’da Sivas’ta takımı kamp yaptığı otelden başarı dileklerinde bulunarak Yeni 4 Eylül Stadı’na uğurladı.

FUTBOLCULARI MAÇA BİZZAT UĞURLUYOR

Ahmet Nur Çebi, 23 Nisan’da takımın akşamki çalışmasını izledi. Sergen Yalçın ile bir süre sohbet eden Çebi, takıma Kayserispor maçında başarılar diledi. 24 Nisan’da da başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile tesislere giderek Kayserispor ile karşılaşacak takımı başarı dileklerinde bulunarak uğurladı. Siyah beyazlıların 1 numarası 27 Nisan’da takımla birlikte Rize’ye gitti. 28 Nisan’da da yöneticiler Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan ve Umut Şenol ile birlikte deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak takımı kamp yapılan otelden başarı dileklerinde bulunarak uğurladı.

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