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Son Dakika: Beşiktaş'ta Salih Uçan için sürpriz transfer iddiası! İttifak Holding Konyaspor talip oldu...

#Transfer#Salih Uçan#İttifak Holding Konyaspor

Beşiktaş'a transfer olduğu günden bu yana beklentileri karşılayamayan Salih Uçan'a Süper Lig'den teklifler gelmeye devam ediyor.

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Alanyaspor'da başarılı performansının ardından sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve 2023 yılı sonuna kadar süren bir sözleşme imzalayan Salih Uçan, siyah beyazlı takımda 15 maçta forma giyerken gol ya da asist yapma başarısı gösteremedi.

Altay ve Göztepe'nin ardından Konyaspor talip oldu

Ajansspor'un haberine göre; Daha önce Altay ve Göztepe'nin kiralamak istediği 27 yaşındaki orta sahaya son talip Süper Lig'in ikinci sırasında yer alan İttifak Holding Konyaspor oldu.

Ekuban, Amilton ve Salih listede

Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle yıkılan yeşil beyazlılarda devre arasında Serdar Gürler ve Alper Uludağ takımdan ayrıldı. İlhan Palut'un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor yönetimi, Serie A'da Genoa forması giyen Trabzonspor'un eski futbolcusu Caleb Ekuban için görüşümlerini sürdürürken, Antalyaspor ile yollarını ayıran Amilton ile de temasa geçti.

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Ligdeki iddiasını sürdürmek isteyen Konyaspor, Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı da transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Salih Uçan#İttifak Holding Konyaspor

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