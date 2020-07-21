MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Boateng ile yollar ayrılıyor...
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Boateng ile yollar ayrılıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 21.07.2020 - 20:06,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Boateng ile yollar ayrılıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng'in ayak bileğinde ödem tespit edildiği bildirildi. Böylece sezonun son maçında forma giyemeyecek olan Boateng ile yollar ayrılacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı maçta, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan Kevin-Prince Boateng'in yapılan muayene neticesinde ayak bileğinde ödem tespit edilmiştir. Kevin-Prince Boateng'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TEŞEKKÜR EDİLİP YOLLAR AYRILACAK

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlanan Boateng forma giyemeyecek. Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralanan yıldız futbolcuya teşekkür edilecek.

Son Dakika | Beşiktaşta sakatlık şoku Boateng ile yollar ayrılıyor...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle