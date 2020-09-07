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Haber Giriş: 07.09.2020 - 16:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlık! Cyle Larin...

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Beşiktaş, Antalyaspor maçında sakatlanan Cyle Larin’in çekilen MR'ında, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Son Dakika | Beşiktaşta sakatlık Cyle Larin...

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