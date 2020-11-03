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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlardan güzel haber! Atakan Üner ve Ajdin Hasic...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlardan güzel haber! Atakan Üner ve Ajdin Hasic...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta sakatlardan güzel haber! Atakan Üner ve Ajdin Hasic...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Basına açık bölümde siyah-beyazlılar, ısınma çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesinde Brezilyalı futbolcu Josef De Souza ile saha içinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş, basına kapalı bölümde ise pas ve 5'e 2 ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Sakatlıkları geçen Atakan Üner ve Ajdin Hasic, takımla çalışmalara başladı.

Georges-Kevin N'Koudou'nun ise yarın veya 5 Kasım Perşembe günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Sakatlıkları süren Gökhan Töre ile Erdoğan Kaya, çalışmada yer almadı.

 

Son Dakika | Beşiktaşta sakatlardan güzel haber Atakan Üner ve Ajdin Hasic...

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