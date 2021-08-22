Son dakika: Beşiktaş'ta sahada vertigo nöbeti geçiren N’Sakala, herkesi korkuttu! Necip Uysal'dan hayat kurtaran hareket... Simon Kjaer gibi...

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Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının 71. dakikasında herkesin yüreğini ağzına getiren üzücü bir olay yaşandı... Siyah beyazlı takımın Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice N’Sakala, topsuz alanda fenalaşınca yere yığıldı. Dizlerinin üzerinde yavaş yavaş çöktüğü sırada kustuğu görülen N’Sakala, daha sonra yere yattı. N’Sakala’nın fenalaştığını fark eden siyah beyazlı takımın yedek futbolcularından Necip Uysal, koşa koşa sahaya girerek takım arkadaşının yanına giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Necip, N’Sakala’nın boğazını kontrol etti

Bir yandan N’Sakala’nın boğazına kusmuk kaçıp kaçmadığını kontrol eden ve dilinin nefesini kesmesinin önüne geçen Necip, diğer taraftan sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sahaya giren sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra oyuncunun hastaneye götürülmesine karar verildi. Bu sırada diğer futbolcular, tıpkı 2020 Avrupa Şampiyonası’ndaki Danimarka-Finlandiya maçında Christian Eriksen’in takım arkadaşlarının yaptığı gibi, Fabrice N’Sakala’nın etrafında çember oluşturmak istedi.

Hakem çembere izin vermedi

Sağlık görevlilerinin, “Hava sıcak, etrafını boşaltın” uyarısı üzerine hakem Ümit Öztürk, çember oluşturulmasına izin vermedi. Önce sedyeye alınan N’Sakala, daha sonra ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Nefes alışverişi düzgün ve bilinci açık olan Beşiktaşlı futbolcunun Vertigo nöbeti geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Tedbir amacıyla geceyi hastanede geçiren Fabrice N’Sakala’nın bugün İstanbul’a getirilmesi bekleniyor.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN NECİP UYSAL: YERE DÜŞERKEN BAĞIRIYORDU

Maç sırasında fenalaşan Fabrice N’Sakala’nın yardımına koşan ilk isim olan Beşiktaş Kaptanı Necip Uysal, yaşananları şöyle anlattı: “Kulübeden izledim; Fabrice, yere düşerken bağırmaya başladı. Hemen yanına koşup, diline müdahale ettim. Kusuyordu, çime doğru çevirdim. Ondan sonra doktor geldi, göğsüne basınç uyguladı. Hastaneden yapılan kontrolde Vertigo olduğu tespit edildiğini öğrendik.”

VERTİGO NEDİR?

Denge mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak gelişen, genellikle iç kulak hastalıkları veya beyin ve beyincikle ilgili bazı sorunlardan kaynaklı olarak ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir.

NECİP UYSAL = SIMON KJAER

N'Sakala'nın korku dolu anlarını izlerken akıllara EURO 2020'de Danimarka ile Finlandiya maçında Christian Eriksen'in sahada geçirdiği kalp krizi geldi. Eriksen'in rahatsızlığında da Danimarka kaptanı Simon Kjaer, takım arkadaşına ilk müdahaleyi yapmış, Eriksen'i yan yatırarak dilinin nefesini kesmesine engel olmuştu. Kjaer daha sonra sağlık görevlileri Eriksen'e müdahale ederken o anları yakından izleyen takım arkadaşlarını mesafeli durmaları yönünde de uyarmış ve ardından bir mahremiyet çemberi çember oluşturulmasını sağlamıştı.

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