Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a yeni talip! 6 milyon Euro...

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Beşiktaş'tan Eintracht Frankfurt'a transfer olması beklenen ancak kulüpler arasında yaşanan ödeme planındaki anlaşmazlık sebebiyle takımın kampına katılan Rıdvan Yılmaz'a yeni talip çıktı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un haberine göre; İskoç devi Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 6 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa’da oynama isteğinin devam ettiği kaydedildi. Genç oyuncunun, doğduğu kulübe para kazandırarak Avrupa’da oynamayı arzuladığı belirtildi.

Yetenekli sol bek, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.