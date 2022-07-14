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Son dakika: Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı krizinin perde arkası: 20 maç oynama garantisi ve 800 bin Euro

#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Serdar Saatçı
Son dakika: Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı krizinin perde arkası: 20 maç oynama garantisi ve 800 bin Euro
İsmail ER

Yeni imza için menajerleri şart öne sürünce anlaşma sağlanamadı. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan genç futbolcuların menajerleri ücret konusunda 800 bin Euro alan Umut Meraş’ı örnek gösterirken oyuncularına TL üzerinden maaş verildiğinin altını çizdi. Temsilcilerin en az 20 maçta oynama garantisi istemesi de görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

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Yeni sezon öncesi kadrosunu Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Jackson Muleka ile takviye eden Beşiktaş, 2022-23 sezonunun sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçı ile bir türlü anlaşma sağlayamadı. Siyah beyazlıların altyapıdan alarak A takıma kazandırdığı ve sezon sonu serbest kalma tehlikesi bulunan gençlerin menajerlerinin kulüple yeniden anlaşmak için yönetime şart öne sürdükleri ortaya çıktı.

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GÖRÜŞMEDE UMUT MERAŞ VURGUSU

Siyah beyazlıların ilk şartı ise aldıkları ücretlerle ilgili oldu. 3 oyucunun temsilcileri kulüp genel menajeri Ceyhun Kazancı ile yapılan ve bir hayli hareketli geçen görüşmelerde geride kalan sezon 1.5 milyon Euro bonservisle transfer edilen ve geçen sezon sadece 14 lig maçında 11’e giren Umut Meraş’ın 800 bin Euro, genç futbolculara ise sadece TL üzerinden maaş verildiğini hatırlatarak bu durumun değişmesi talebinde bulundu. Diğer şart ise bu oyunculara yeni sezonda en az 20 maç oynama verilmesiydi.

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KAZANCI’DAN ‘BİR DAHA DÜŞÜNÜN’ YANITI

Kazancı’nın ise bu isteklerle alakalı olarak “Biz kimse ile oyun pazarlığı yapmayız. Teknik direktörler futbolcunun oynamasına karar verir. Siz bir kez daha düşünün ve karar verin” yanıtını verdiği öğrenildi. Ceyhun Kazancı dünkü basın toplantısında ise soruları yanıtlarken, Viktoria Plzen maçında 12 dakika oynatılıp çıkarılan ve sonrasında da kadro dışı bırakıldığı açıklanan Serdar Saatçı ile ilgili olarak “Kontrat konusuyla yaşanan olayın bir alakası yok” değerlendirmesinde bulundu.

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#Beşiktaş#Rıdvan Yılmaz#Serdar Saatçı

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