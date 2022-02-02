Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz Avrupa'nın gözbebeği oldu! 4 talip birden...

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Beşiktaş 'ta ilk kez Şenol Güneş döneminde A Takıma yükselen, Sergen Yalçın'la birlikte takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Rıdvan Yılmaz performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre A Milli Takım 'a kadar yükselen 20 yaşındaki oyuncuya Avrupa'da da teklifler gelmeye başladı. Rıdvan Yılmaz ile Fransa'dan 3, Belçika'dan ise 1 kulüp ilgileniyor.

Fransız ekipleri Lyon, Bordeaux ve Metz, sezon sonu için genç oyuncunun durumunu soruştururken, Belçika'dan da Club Brugge'ün Rıdvan'ı gündemine aldığı belirtildi.