Son Dakika: Beşiktaş'ta Ricardo Soares sürprizi! Görüşme için Portekiz'e gidilecek...

Haberin Devamı

Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük koltuğunu Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş, bir yandan da yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "Ben Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş ile ilgili bırakın anlaşmayı, bir kelime bile konuşulmadı. Benim hocam var. Ve ben hocamla yola devam edeceğim. Hocama güvenim sonsuz. Şenol Güneş ile yapılmış bir sözleşme yok. Böyle bir planım yok. Önümüzdeki süreç ne getirir bilemiyorum ama gündemimizde Şenol Hoca yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Portekiz basını, Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi. Record'un haberine göre Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapacak.

Haberin Devamı

Gil Vicente'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ricardo Soares için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Portekiz'de iki taraf arasında ilk görüşmenin planlandığı belirtildi.

Ricardo Soares'e Brezilya'dan çeşitli tekliflerin de halihazırda masada olduğu ancak Portekizli antrenörün henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.