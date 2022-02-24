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Son Dakika: Beşiktaş'ta Ricardo Soares sürprizi! Görüşme için Portekiz'e gidilecek...

#Transfer#Beşiktaş#Ricardo Soares
Son Dakika: Beşiktaşta Ricardo Soares sürprizi Görüşme için Portekize gidilecek...

Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile yola devam edecek olan Beşiktaş'ta yeni sezonun teknik direktörü için arayışlar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip için Portekiz'den Ricardo Soares iddiası ortaya atıldı.

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Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktörlük koltuğunu Önder Karaveli'ye emanet eden Beşiktaş, bir yandan da yeni sezon için hoca arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "Ben Beşiktaşlılara yalan söylemeyeceğim dedim. Şenol Güneş ile ilgili bırakın anlaşmayı, bir kelime bile konuşulmadı. Benim hocam var. Ve ben hocamla yola devam edeceğim. Hocama güvenim sonsuz. Şenol Güneş ile yapılmış bir sözleşme yok. Böyle bir planım yok. Önümüzdeki süreç ne getirir bilemiyorum ama gündemimizde Şenol Hoca yok." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu gelişmenin ardından Portekiz basını, Beşiktaş'la ilgili sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi. Record'un haberine göre Beşiktaş, Gil Vicente'nin teknik direktörü Ricardo Soares ile görüşmek için Portekiz'e çıkarma yapacak.

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Gil Vicente'nin başında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Ricardo Soares için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Portekiz'de iki taraf arasında ilk görüşmenin planlandığı belirtildi.

Ricardo Soares'e Brezilya'dan çeşitli tekliflerin de halihazırda masada olduğu ancak Portekizli antrenörün henüz kesin bir karar vermediği ifade edildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Ricardo Soares

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