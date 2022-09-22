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Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması!

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#Rachid Ghezzal#Beşiktaş#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzaldan sakatlık açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 15:44

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sakatlığıyla ilgili yapılan spekülasyonlara yanıt verdi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, sakatlığıyla ilgili yapılan spekülasyonlara cevap verdi.

RACHID GHEZZAL'IN AÇIKLAMASI

Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım ve bu haberlerin kasıtlı olarak, bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımız söylemek istiyorum. Bilsinler ki, bu büyük kulübe hizmet etmek için %200'ümü vererek hazırlanıyorum.

Teknik heyet ve sağlık ekibiyle bir an önce sahalara dönmem için elimizden geleni yapıyoruz. Son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim ve bu sebeple devre arası oyundan çıkmak zorunda kaldım. O günden beri hazırlıklarımız sürüyor. En yakın zamanda hazır olmak dileğiyle tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma desteğim devam ediyor.

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#Rachid Ghezzal#Beşiktaş#Sakatlık

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