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Son dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal’a alternatif aranıyor! Feghouli'ye ret cevabı

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Şenol Güneş
Son dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal’a alternatif aranıyor Feghouliye ret cevabı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Beşiktaş ara transferde önceliği kanat oyuncusuna verecek. Sakat olan Cezayirli yıldızın ancak şubatta oynayabilecek olmasından dolayı hem o dönene kadar takımı sırtlayacak hem de takıma katıldıktan sonra forma rekabeti yaşayabileceği bir isim aranıyor. Yönetimin ilk tercihi kiralık bir isim bulmak.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in önceki gün düzenlenen basın toplantısında ‘Çok iyi futbolcu, iyi bir karakter. Takımda 7-8 tane bu tip lider oyuncuya sahipseniz başarılı olursunuz’ dediği Rachid Ghezzal’e alternatif aranıyor... Siyah beyazlı takımın bu sezon sakatlıklar nedeniyle verim alamadığı, son olarak sağ ayak parmağındaki sakatlık nedeniyle ABD’de ameliyat olan Cezayirli kanat oyuncusunun şubat ayında takıma dönmesi bekleniyor. Süper Lig’de Dünya Kupası arası 23-24- 25 Aralık’ta biterken uzun süre Ghezzal’dan verim alamayacak olan yönetim, bu oyuncu için alternatif bir isim arıyor.

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FEGHOULi’YE RET CEVABI

Teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında “Oyuncu bakıyoruz. Aynı şekilde elimizdeki oyuncuları değerlendiriyoruz ama bizim başarıya, sonuca ihtiyacımız var” derken Ghazzal’ın yerine aynı kalibrede bir oyuncu aradıklarının sinyalini vermişti. Bu arada Galatasaray ile geçen sezon sonu yollarını ayıran Feghouli’nin Beşiktaş’a önerildiği öğrenildi. Ancak siyah beyazılar bu oyuncu için olumsuz yanıt verince, o da Karagümrük ile anlaştı.

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KAYSERi’DEN ONUR TEPKiSi

Şenol Güneş’in Kayserisporlu Onur Bulut hakkında, “Burada olmasını isterim” sözlerine sarı kırmızılı kulüpten tepki geldi. Kayseri’den yapılan açıklamada, “Sözleşmesi devam eden futbolcumuz için Güneş’in yaptığı açıklama sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Şenol Güneş

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