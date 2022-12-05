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Son Dakika: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sevinci

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Ghezzal
Son Dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal sevinci
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 11:53

Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, siyah beyazlı ekibin Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Dünya Kupası arasında gerçekleştireceği Antalya kampı için yola çıktı.

Siyah beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı kalan Rachid Ghezzal, Antalya kampı kadrosuna dahil edildi.

Son Dakika: Beşiktaşta Rachid Ghezzal sevinci

AMELİYAT İÇİN AMERİKA'YI TERCİH ETTİ

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal geçirdiği başarılı ameliyatın ardından takıma dönebilmek için tedavisini sürdürürken operasyon için neden ABD’nin seçildiği ortaya çıktı.

1 gol, 1 asistle yıldızlaştığı Alanya maçında yaşadığı problem nedeniyle 5 hafta takımdan uzak kalan Ghezzal, 8. haftadaki Fenerbahçe derbisiyle sahalara dönse de eski performansına ulaşamayınca cerrahi müdahale kararı alınmış ve 8 Kasım’da ABD’de ameliyat edilmişti.

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AYAK TABANINDAKİ AĞRI SIKINTI YARATTI

Rugby sporu yapanların Ghezzal’ın yaşadığı problemle sıklıkla karşılaştıkları ve ayak tabanında metatars kemiklerinde ağrılar oluştuğu ve bunun sonucunda sıkıntı çektiği ifade edildi. Tecrübeli futbolcu, Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde ameliyat edildi. Hem Amendola’nın hem de başında bulunduğu birimin rugby sporcularının tedavisinde uzman olması nedeniyle ABD’nin seçildiği öğrenildi.

HEDEF 2. YARININ BAŞINDA DÖNMESİ

Operasyonun ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Her yolu denedikten sonra, son çare olan ameliyat kararını aldık. Tüm bu süreçte bana çok iyi bir şekilde destek olan kulübüme, ameliyatımı gerçekleştiren başta doktorumuz Kerem Bey ve Doktor Amedola olmak üzere iyileşme sürecime yardımcı olan kulübümüzün tüm sağlık ekibine ve tabii ki taraftarlarımıza, destekleri ve duaları için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullanan Rachid Ghezzal’ın ocak sonunda takımla çalışmalara katılacağı ifade edildi.

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#Beşiktaş#Süper Lig#Ghezzal

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