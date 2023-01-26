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Son Dakika: Beşiktaş'ta orta saha transferine iki aday! Barrios ve Martinez...

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#Transfer#Beşiktaş#Barrios
Son Dakika: Beşiktaşta orta saha transferine iki aday Barrios ve Martinez...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 21:38

Beşiktaş, orta saha bölgesi için Wilmar Barrios ile Jose Martinez ilgilendiği belirtildi.

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Beşiktaş, orta saha transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İKİ ADAY VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı milli orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için Zenit'e teklif yaptı.

OYUNCU KABUL ETTİ

A Spor'un haberine göre ise Beşiktaş, Philadelphia'da oynayan Venezuelalı orta saha Jose Martínez için 2 milyon dolar teklif etti.

Beşiktaş yönetim, oyuncuya ise 2.5 senelik kontrat teklif etti ve oyuncu da gelmek istediğini belirtti. Beşktaş ile Amerikan kulübü arasında pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Barrios

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