Son Dakika: Beşiktaş'ta orta saha transferine iki aday! Barrios ve Martinez...

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Beşiktaş, orta saha transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İKİ ADAY VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Kolombiyalı milli orta saha oyuncusu Wilmar Barrios için Zenit'e teklif yaptı.

OYUNCU KABUL ETTİ

A Spor'un haberine göre ise Beşiktaş, Philadelphia'da oynayan Venezuelalı orta saha Jose Martínez için 2 milyon dolar teklif etti.

Beşiktaş yönetim, oyuncuya ise 2.5 senelik kontrat teklif etti ve oyuncu da gelmek istediğini belirtti. Beşktaş ile Amerikan kulübü arasında pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi.