Son Dakika: Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den istifa kararı! Başkanla görüştü ancak...

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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor’a kaybedilen maçın ardından istifa kararı aldığı ancak Başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevden ayrılma talebinin kabul edilmediği öğrenildi.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Karaveli’nin, Kayserispor maçının ardından Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’yla görüşüp istifa kararı aldığını aktardığı, Kazancı’nın da durumu Başkan Ahmet Nur Çebi’ye ilettiği belirtildi. Başkan’ın da Kazancı’ya, “İstifa gibi bir seçenek yok. Görevden affını kenara koysun. Yeni hoca gelene kadar destek olacağız” dediği öğrenildi.

BAŞKAN BEKLEMESİNİ İSTEDİ

Karaveli’nin son süreçte takımdaki gidişatı pozitife çevirememesi sonrasında, “Çalışmalarımız sahaya yansımıyor. Bu durum kulübe zarar veriyor. Sırf takımın başında kalayım diye gerçekle yüzleşmekten geri kalmam. Vicdanen rahat değilim, görevi devretmek istiyorum” dediği öğrenildi. Başkan’ın ise Karaveli’den beklemesini istediği, ancak Önder hocanın olumsuz cevabı halinde yardımcı hoca Serdar Topraktepe’yle yola devam ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.