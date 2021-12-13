Son dakika: Beşiktaş'ta teknik direktör kararı! "Önder Karaveli ile yola devam edilecek"

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Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca için çalışmalarını gerçekleştiren Beşiktaş, U19 Takım Teknik Direktörü Önder Karaveli ile bir süre daha yola devam etme kararı aldı.

Konuya ilişki açıklama yapan Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdür Ceyhun Kazancı, "Değerlendirmeleri yaptık. Bu çalışmalar için birkaç güne ihtiyaç var. Yerli, yabancı adaylar var. Yazılmayan isimler de var. İsimler üzerine yoğunlaştık. Yerli ya da yabancı şartımız yok. Şenol Güneş ismi de toplantıda geçti." dedi.

BILIC VE PINHEIRO ADAYLAR ARASINDA

Önder Karaveli ile bir süre daha devam etmek istediklerini belirten Kazancı, "Uzun bir toplantı oldu. Daha detaylı bir çalışma yapma kararı aldık. Bu isimler üstünde yaptığımız çalışmalar bitene kadar, Önder Karaveli'yle yola devam etme kararı aldık. Bruno Pinheiro da gündemde. Bruno Pinheiro da gündemde. Hata yapmak istemiyoruz. Önder Karaveli gibi harika bir liderimiz yok. Bizim zaten kendisinden şüphemiz yoktu. Daniel Farke defterini kapattık, anlaşamadık. 7-8 adayımız var. Slaven Bilic hala adaylardan bir tanesi." şeklinde konuştu.