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Son dakika: Beşiktaş'ta Önder Karaveli imzayı atıyor

#Beşiktaş#Önder Karaveli#Sergen Yalçın
Son dakika: Beşiktaşta Önder Karaveli imzayı atıyor

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası çok sayıda teknik direktörle görüştü ancak anlaşma sağlanamadı. Siyah-beyazlı yönetim, geçici olarak takımın başında olan Önder Karaveli ile sezonu tamamlama kararı aldı.

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Sergen Yalçın'ın yerine bir süre arayışlarda bulunan Beşiktaş yönetimi çok sayıda teknik adamla görüşmüş, Bruno Pinheiro'yu da takımın başına getirmenin eşiğine gelmişti. Bu süreçte U19 teknik sorumlusu olan Önder Karaveli'ye emanet edilen Beşiktaş'ın performansı iyileşme gösterdi ve kötü gidişat durduruldu. Takımın başında çıktığı 4 lig, 1 Türkiye Kupası mücadelesinde 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, yönetimin de taraftarın da gönlüne girdi.

GEÇİCİYDİ KALICI OLDU

Geçici olarak görev verilen 47 yaşındaki hocanın, sezon sonuna kadar takımın başında olması büyük ölçüde netleşti. Sabah'ın haberine göre yöneticiler, sonuçlardan bağımsız olarak Karaveli ile yola devam edeceklerini belirttiler. Deneyimli çalıştırıcı ile Süper Kupa'nın ardından İstanbul'a dönüşte resmi imzaların atılması bekleniyor. Karaveli'nin sezon sonuna kadar takımın başında kalacağı ve göstereceği performansa göre 1 yıl daha kontrat yapılabileceği ifade edilirken. yıllık 100 bin TL olan maaşının iyileştirilerek yukarı çekileceği kaydedildi.

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#Beşiktaş#Önder Karaveli#Sergen Yalçın

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