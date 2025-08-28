Son Dakika: Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi resmen sona erdi!

Haberin Devamı

Beşiktaş, Laussane Sports'a kaybedilen maçın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir.

Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

SOLSKJAER MAÇ SONU NE DEMİŞTİ?

Rakibimizle oynadığımız 2 maçı kazanamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Antrenmanlarda çalıştığımızı uygulayamadık. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Gol atma konusunda zorlanıyoruz. Kırmızı kart kararı yanlış. Alakası yok. 10 kişiyle oynamak da zor.

Eleştiriler normal. Avrupa'dan elendik. Ancak şu da var. Beşiktaş geçen yıla göre daha da güçlendi. Her gün Beşiktaş için doğru olanı yapıyorum. Bunun için çabalıyor ve çalışıyorum. Sorumlu benim, suçlu benim. Suçu üstleniyorum.

Kulüp, Beşiktaş camiası için doğru olan neyse onu yapabilir. Ben Beşiktaş'ı daha güçlü yapmak için çalışıyorum. Ben hiç pes etmedim. Zorluklarla hep savaştım. Şu an yapmamız gereken pazar günü durumu tersine çevirmek.

Sorumlu benim. Suçlanacak benim. Biz Shakhtar maçlarında iyi değildik. Onlar bizden daha iyiydi. Lausanne karşısında da turu geçemediğimizden dolayı hayal kırıklığı yaşıyorum. Sorumlu benim.