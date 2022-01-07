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Son dakika: Beşiktaş'ta Okaka sürprizi ve Aboubakar iddiası!

#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar
Son dakika: Beşiktaşta Okaka sürprizi ve Aboubakar iddiası

Süper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş'ta gözler forvet transferine çevrildi. Batshuayi'de hayal kırıklığı yaşayan yönetimin listesinde Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Luuk de Jong'dan sonra Başakşehir'den Stefano Okaka ile Al Nassr'dan geri dönmeye sıcak bakan Aboubakar'ın olduğu iddia edildi.

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Beşiktaş'ta sezon başında Chelsea'den kiralanan forvet Batshuayi beklenen performansı sergileyemedi. Süper Kupa'da Antalya karşısında da etkisiz bir görüntü çizen Belçikalı forvetin yerine arayışa geçen yönetimin listesinde 3 isim var.

Fanatik'in haberine göre Sevilla'dan Barcelona'ya kiralanan ancak Katalan ekibinin göndermeye hazırlandığı Luuk de Jong'a ilgi devam ediyor.

OKAKA İÇİN TAKAS+PARA FORMÜLÜ

Aynı haberde listedeki bir diğer ismin Başakşehir'den Stefano Okaka olduğu iddia edildi. İlk yarıda 9 gol atan İtalyan golcü için para + takas formülünün gündemde olduğu bildirildi.

Bir süredir kadro dışı olan Ljajic ile başka isimlerin Başakşehir'e önerileceği öğrenildi.

ABOUBAKAR'A 'ŞARTLI' EVET

Sezon başında Beşiktaş'ın önerdiği rakamın çok üstünde bedelle Al Nassr takımına giden Vincent Aboubakar da forvet transferinde gündeme gelen son isim oldu. Fanatik'in haberine göre Talisca ile birlikte forma giydiği Suudi Arabistan takımında 15 maçta 5 kez fileleri sarsan Kamerunlu oyuncunun yeniden Siyah-Beyazlı takıma dönmek istediği öğrenildi. Ancak yönetimin yüksek maliyet yüzünden transfere soğuk baktığı bildirildi. Buna göre; Al Nassr herhangi bir bedel olmadan oyuncuyu verecek. Kiralama bedeli olacaksa oyuncunun alacağı ücretin yarısını kulübü ödeyecek. Bu şartların karşılanması halinde transfere onay verileceği öğrenildi.

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#Transfer#Beşiktaş#Aboubakar

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