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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:48 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup kararı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Oğuzhan'ın oynamaması bekleniyor

Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.

Sergen Yalçın yine yok

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

 

Son Dakika | Beşiktaşta Oğuzhan Özyakup kararı

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