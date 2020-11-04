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Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta neşeli idman

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Son Dakika | Beşiktaş'ta neşeli idman
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Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketleri ve koşunun ardından dar alanda top kontrolü ve pas çalışmaları yapıldığı belirtildi.

İdmanın tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.

 

Son Dakika | Beşiktaşta neşeli idman

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