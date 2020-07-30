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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2020 - 10:33,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan çılgın indirim | Transfer Haberleri

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Kariyerinde Beşiktaş harici bir takımın formasını giymeyen Necip Uysal'dan büyük fedakarlık...

Beşiktaş'ta Necip Uysal'dan 800 bin Euro indirim... Siyah-Beyazlı altyapıda yetişen ve kariyerinde başka bir takımda forma giymeyen Necip Uysal'dan büyük fedakârlık...

Beşiktaş'tan yılda 1.4 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncu, yönetimin 'Ücretini 600 bin Euro'ya düşür' teklifini kabul etti.

Tam 800 bin Euro indirim yapan tecrübeli orta saha ilk 'feda' diyen isim oldu. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiren Kara Kartal'da diğer oyunculardan da indirim istenecek.

Son Dakika | Beşiktaşta Necip Uysaldan çılgın indirim | Transfer Haberleri

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