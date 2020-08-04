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Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Son dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal yıllık ücretinde indirime gitti

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Son dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal yıllık ücretinde indirime gitti
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Beşiktaş'ta Necip Uysal yıllık ücretinde indirime gitti. Tecrübeli oyuncu gelecek sezon 8 milyon TL olan ücretini 4 milyon TL'ye düşürdü.

Beşiktaş'ta Necip Uysal'la yapılan ücretinde indirim görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Haber Global'in haberine göre; Necip Uysal'ın 2021 yılında bitecek olan sözleşmesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Necip bu sezonki alacaklarından %30 oranında indirim yaparken gelecek sezon 8 milyon TL olan yıllık ücretini de 4 milyon TL’ye düşürdü.

Son dakika | Beşiktaşta Necip Uysal yıllık ücretinde indirime gitti

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