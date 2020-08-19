Son Dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal imzayı attı!
Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.
Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti. Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.
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