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Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 19:03 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Necip Uysal imzayı attı!

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Beşiktaş, deneyimli futbolcusu Necip Uysal ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını TFF'ye bildirdi.

Maaşında indirime giden 29 yaşındaki oyuncu, aynı zamanda 2,5 milyon TL alacağından da vazgeçti. Mevcut sözleşmesinde Beşiktaş’tan yıllık 9 milyon TL kazanan tecrübeli oyuncu, yeni anlaşmaya göre gelecek sezon, 3 milyon TL, bir sonraki yıl 4 milyon TL, 2022-2023 sezonunda ise 5 milyon TL ücret alacak.

Son Dakika | Beşiktaşta Necip Uysal imzayı attı

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