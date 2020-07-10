MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Beşiktaş'ta Nana Ampomah sesleri!
GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Nana Ampomah sesleri!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 10.07.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Nana Ampomah sesleri!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Beşiktaş'ta Nana Ampomah sesleri!
Abone Olgoogle-news

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Nana Ampomah için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın Beşiktaş olduğu bilgisi verildi.

Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi. (A Spor)

 

Son Dakika | Beşiktaşta Nana Ampomah sesleri

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle