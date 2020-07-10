Son Dakika | Beşiktaş'ta Nana Ampomah sesleri!
Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf forması giyen Nana Ampomah için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'tan Nana Ampomah'ı gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların Bundesliga'ya veda eden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Nana Ampomah için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Express'in haberine göre; bir Türk takımı 24 yaşındaki Ganalı sol kanat için Fortuna Düsseldorf'a teklif yaptı. Oyuncuyu renklerine bağlamayı isteyen takımın Beşiktaş olduğu bilgisi verildi.
Sezon başında 4 milyon Euro bedelle Fortuna Düsseldorf'a transfer olan Nana Ampomah, 12 lig maçında 498 dakika süre alabildi, gol veya asist kaydedemedi. (A Spor)
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle