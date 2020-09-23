Son dakika | Beşiktaş'ta Rio Ave maçında Atiba, N'koudou ve Josef De Souza yok

İşte Bernard Mensah'ın açıklamaları...

"Bu maçın zor olacağını biliyoruz ama hazırız. Hafta boyunca bu maça hazırlandık, bu tarz maçlar kolay olmuyor. Antalya maçından sonra bu maça çıkıyoruz. Zor bir maç olacak. İç sahada olmasına rağmen kolay bir maç beklemiyoruz. Umarım galip geliriz. Hocanınn benden istediği görev neyse elimden geleni yaparım. 6-8 fark etmez, her mevkide oynayabilirim. Atletico'ya gittiğimde gençtim. Futbola dair orada çok şey öğrendim. Genç yaşta gitmeme rağmen beklenti vardı. Kendimi geliştirdim yine de. Bulunduğum noktada daha farklı bir oyuncuyum, kendimi geliştirdim. Daha sonra Avrupa'da daha iyi bir kulüpte de oynamayı isterim."



"RIO AVE SAYGI DUYULMASI GEREKEN BİR RAKİP"

Murat Şahin'in sözleri...



"Rakibi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Seyircimiz yok ama içeride oynamanın ufak da olsa avantajını kullanmak istiyoruz. Rio Ave topa sahip olmaya çalışan bir takım. Takım halinde oynamaya çalışan, az gol yiyen saygı duyulması gereken bir ekip. Biz de bunun üzerine hazırlıklarımızı tamamladık."



TRANSFER AÇIKLAMASI

Transfer soruları daha sonra konuşulması gereken konular. Maçı konuşmak istiyorum. Aboubakar ya da transfer konularına cevap vermek istemiyorum. Siz de gündemi takip ediyorsunuz. Yakın zamanda kimlerin gelip gelmeyeceği göreceksiniz.

"ATIBA, N'KOUDOU VE JOSEF'İ MAÇTA KULLANAMAYACAĞIZ"

Yarın Atiba'yı kullanma imkanımız yok. Ufak ağrıları var, iki gündür idmana çıkmıyor. Nkoudou uzun süredir bizimle değil, iki gündür idmanlara başladı. Josef de Souza'nın evraksal işlemleri de var, hazırlık süreci de sürüyor. Rotasyon başka bir şey, daha farklı bir olay. Biz elimizdeki tüm kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın veya Konya maçında oynayacak herkes yarın da oynayabilir Konya maçında da oynayabilir. Buna rotasyon demek istemiyoruz biz. Oyuncularımız istekliler, çalışıyorlar, çözülmeyecek bir konu değil. Yarın hemen çözeceğiz diye süre veremeyiz ama takımımız en kısa süre içerisinde hazır olacaktır."

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