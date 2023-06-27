Son Dakika: Beşiktaş'ta Muleka pazarlığında fark 500 bin Euro!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka’ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar’ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi. Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için siyah beyazlılara 3.5 milyon Euro önerdi.

Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro’ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon Euro’dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.

Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Genç futbolcu, siyah beyazlı formayı giydiği 32 resmi maçta 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

KARTAL, ZENiT’TEN KUZYAEV iLE iLGiLENiYOR

Haberin Devamı

Öte yandan Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Zenit forması giyen Daler Kuzyaev ile ilgilendiklerini söyledi. Rus orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta 5 gol attı.