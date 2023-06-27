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Son Dakika: Beşiktaş'ta Muleka pazarlığında fark 500 bin Euro!

Güncelleme Tarihi:

#Muleka#Beşiktaş#Transfer
Son Dakika: Beşiktaşta Muleka pazarlığında fark 500 bin Euro
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 08:47

Katar ekibi, 23 yaşındaki Jackson Muleka için 3.5 milyon Euro teklif ederken, siyah beyazlılar geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro’ya aldıkları forvet oyuncusunu 4 milyon Euro’dan aşağı bir fiyata bırakmayı düşünmüyor.

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Beşiktaş'ta satış listesinde yer alan futbolculardan Jackson Muleka’ya Arap kulüplerinin ilgisi sürüyor.

Bugüne dek Körfez ülkelerinden çok sayıda teklif alan Demokratik Kongolu forvet oyuncusu için son olarak Katar’ın Al Rayyan Kulübü devreye girdi. Yaklaşık bir haftadır süren görüşmelerde Al Rayyan, 23 yaşındaki Muleka için siyah beyazlılara 3.5 milyon Euro önerdi.

Oyuncuyu geçen yaz 3 milyon 350 bin Euro’ya alan Beşiktaş yönetimi ise bonservisi 4 milyon Euro’dan aşağı bir rakama vermeyi düşünmüyor.

Kulüpler arasındaki pazarlıklar sürerken, aradaki farkın az olması nedeniyle anlaşma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Genç futbolcu, siyah beyazlı formayı giydiği 32 resmi maçta 6 gol attı ve 1 de asist yaptı.

KARTAL, ZENiT’TEN KUZYAEV iLE iLGiLENiYOR

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Öte yandan Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, Zenit forması giyen Daler Kuzyaev ile ilgilendiklerini söyledi. Rus orta saha oyuncusu bu sezon 35 maçta 5 gol attı.

 

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#Muleka#Beşiktaş#Transfer

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