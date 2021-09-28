Son Dakika: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber! Bizzat açıkladı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
İhtiyacın 3te 1ini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te 1'ini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
İngilterede ordu hazırda bekliyor Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldiİngiltere'de ordu hazırda bekliyor! Uzun kuyruklar oluştu... 2 şirketten açıklama geldi#Tedarik Sorunu
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Orkun Ün
Eski eşler bir araya geldiEski eşler bir araya geldi!#Damla Ersubaşı
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
Marmarada kâbus sürüyor Son 40 yılın en kötüsü...Marmara'da kâbus sürüyor! Son 40 yılın en kötüsü...#Marmara Denizi
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Beşiktaş'ta Miralem Pjanic'ten kötü haber! Bizzat açıkladı...

#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Futbol

Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, ülkesinin basınına verdiği röportajda 3 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sakat oyuncular listesinde bulunan Miralem Pjanic, ülkesinin basınına verdiği demeçte yeşil sahalara dönüş süreciyle alakalı tarih verdi.

Durumunun beklenenden daha ciddi olduğunu ifade eden yıldız oyuncu, "Yapılan tetkikler, sakatlığımın biraz daha ciddi olduğunu gösteriyor. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz." dedi.

Beşiktaş ile Ajax deplasmanına gitmeyen Miralem Pjanic ayrıca Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarında forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Miralem Pjanic#Futbol