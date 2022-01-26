Son dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den sevindiren haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar yağışı Türkiyeyi terk etmiyor 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılarYoğun kar yağışı Türkiye'yi terk etmiyor! 32 kentte alarm... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
ABDden Putine tehdit gibi mesajABD'den Putin'e tehdit gibi mesaj#ABD
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Hadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün varHadise hazırlıklara başladı... Bahara düğün var!#Hadise
Özge Gürel müjdeyi verdiÖzge Gürel müjdeyi verdi#Özge Gürel
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'den sevindiren haber

#Beşiktaş#Batshuayi#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Michy Batshuayiden sevindiren haber
İsmail ER

Belçikalı futbolcu gelecek sezon Beşiktaş’ta kalmak istediğini menajeriyle yönetime iletti. Kariyerinde son 4 yılın en verimli sezonunu yaşayan Batshuayi, “Beşiktaş’ta çok güzel bir ortam var. Maddi ve manevi yönden hiçbir sorunumuz yok. Taraftarların sevgisi de çok güzel. Eğer Beşiktaş Yönetimi kalmamı isterse, gelecek sezon da bu formayı giymek istiyorum” dedi. Asbaşkan Emre Kocadağ da ünlü yıldızın kalmasını istedikleri ve bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta son haftaların en formda isimleri arasında yer alan Michy Batshuayi, gelecek sezon da takımda kalmak istediğini, menajeri aracılığıyla kulübe iletti. Siyah beyazlı kulüpte sergilediği performansla yıldızını yeniden parlatan ve Avrupa’da birçok kulübün transfer listesine giren Belçikalı futbolcu, Beşiktaş’ta mutlu olduğunu ve yönetimin de kabul etmesi durumunda burada oynamaya devam etmek istediğini bildirdi.

Son 8 maçın 7’sinde skora katkı yaptı

Son 8 maçın 7’sinde gol ya da asist üreterek Süper Lig’in en formda forvet oyuncusu olan Batshuayi, “Sezonun ilk haftalarında uyum sorunu yaşadığım için zorlandım ama artık tamamen alıştım. Beşiktaş Kulübü’nde çok güzel bir ortam var. Maddi olarak hiçbir sorun yok. Taraftarların sevgisi de çok güzel. Eğer Beşiktaş Yönetimi kabul ederse, gelecek sezon da burada oynamayı seve seve kabul ederim” dedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasaraydan Cyle Larin sürprizi Beşiktaşla anlaşamadı ve...Galatasaray'dan Cyle Larin sürprizi! Beşiktaş'la anlaşamadı ve...Haberi görüntüle

Kocadağ: Batshuayi’den çok memnunuz

Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ, gelecek sezon da kalmak istediğini kendilerine bildiren Michy Batshuayi’nin durumuyla ilgili, “Teknik heyetimizin kendisiyle ilgili raporları çok olumlu. Yönetim olarak biz de çok memnunuz. Saha içindeki başarısının yanı sıra saha dışında da çok düzgün bir karakter. Çok uyumlu bir kişiliğe sahip. Takımdaki herkes tarafından seviliyor. Gelecek sezon da kalmasını istiyoruz ve bunun için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Ajdin Hasic, Ümraniyespor yolundaBeşiktaş'ta Ajdin Hasic, Ümraniyespor yolundaHaberi görüntüle

Yılda 3 milyon 165 bin Euro alıyor

Beşiktaş, sezon başında bir yıllığına renklerine bağladığı Michy Batshuayi için Chelsea Kulübü’ne 150 bin Euro kiralama bedeli öderken, 28 yaşındaki futbolcuya 3 milyon 165 bin Euro garanti para vermeyi taahhüt etmişti. Bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyen ve tamamı Süper Lig’de olmak üzere 9 gol, 5 asist üreten Belçikalı futbolcu, son 4 sezonda en çok gol ve asist ürettiği sezonu yaşıyor. Batshuayi’nin şu anki piyasa değeri 10 milyon Euro.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Batshuayi#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail