Son Dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi şoku! Resmi açıklama...

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Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra’da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye’ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi’nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.

Beşiktaş'tan Batshuayi ile ilgili resmi açıklama geldi:

Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut Tonsillit” tanısı konmuştur.

Futbolcumuz Michy Batshuayi’nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

N'Sakala kadroya alınmayacak



Beşiktaş’taki bir diğer gelişme ise Fabrice N’Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N’Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.