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Son Dakika: Beşiktaş'ta Michy Batshuayi şoku

#Michy Batshuayi#Beşiktaş#Sakatlık
Son Dakika: Beşiktaşta Michy Batshuayi şoku

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, sakatlanma riski ve yüksek ateşli hastalığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

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Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra’da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye’ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi’nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi. 

Beşiktaş’taki bir diğer gelişme ise Fabrice N’Sakala konusunda yaşandı. Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N’Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.

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#Michy Batshuayi#Beşiktaş#Sakatlık

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