Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Merih Demiral vakası! Serdar Saatçı'nın yeni adresi...

#Transfer#Beşiktaş#Serdar Saatçı
Son dakika: Beşiktaşta Merih Demiral vakası Serdar Saatçının yeni adresi...

Josef de Souza'nın sakatlığıyla sarsılan Beşiktaş, transferde önceliği savunmaya vermiş durumda. Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu'yu kadrosuna katan Beşiktaş'ta, kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı Avrupa'ya transfer olabilir.

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Merih Demiral vakası yaşanmak üzere. Viktoria Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara alınan ve bu karara tepki gösterdikten sonra kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı'nın takımdan ayrılması gündemde.

İKİ YERLİ STOPER İMZA ATACAK

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu transferlerinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Rekorların adamı Mehmet Topal futbolu bıraktı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve rekorlar...Rekorların adamı Mehmet Topal futbolu bıraktı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve rekorlar...Haberi görüntüle

İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile de görüşen siyah-beyazlılar, yaklaşık 4 milyon TL yıllık maaş üzerinden 21 yaşındaki savunmacıyla el sıkıştı. İstanbulspor'a ise 2 milyon Euro taksitlerle ödenecek.

Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun menajeri ile de 3.5 milyon TL maaşa el sıkışan yönetim, Karadeniz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal'ın teklifi 950 bin Euro...

Haberin Devamı

SERDAR SAATÇI PORTEKİZ YOLUNDA

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Viktoria Plzen maçında 12 dakikada dışarı alınmasının üzüntüsüyle, disiplin dışı hareketler uygulayan Serdar Saatçı'nın günleri artık sayılı. Serdar maçtan sonra yönetimin aldığı karar doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı kaydedildi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaşta Josef de Souzadan sakatlık paylaşımı Her savaşı kazanamayız ama...Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan sakatlık paylaşımı! 'Her savaşı kazanamayız ama...'Haberi görüntüle

Sabah'ın haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan ve uzatma görüşmeleri yapılmayan genç stoper Avrupa'ya gitmek istiyor ve menajerinin bu yönde çalışmalar yapıyor.

Portekiz'den Sporting ile adı geçen genç oyuncu için Beşiktaş 1 milyon Euro bonservis istiyor.

Eğer genç savunmacı Sporting ile sözleşme imzalarsa, Süper Lig'de yeni bir Merih Demiral vakası yaşanmış olacak. Bilindiği gibi milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'de A takımda şans bulamayınca kulüpten ayrılmış ve Portekiz 3. Lig ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki Merih, Alcanenense'de oynarken Sporting'in dikkatini çekmiş ve bu ekibe transfer olarak kariyerinde büyük bir basamak atlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Serdar Saatçı

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler