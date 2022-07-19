Son dakika: Beşiktaş'ta Merih Demiral vakası! Serdar Saatçı'nın yeni adresi...

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Beşiktaş'ta Merih Demiral vakası yaşanmak üzere. Viktoria Plzen maçında oyuna girdikten 12 dakika sonra kenara alınan ve bu karara tepki gösterdikten sonra kadro dışı bırakılan genç stoper Serdar Saatçı'nın takımdan ayrılması gündemde.

İKİ YERLİ STOPER İMZA ATACAK

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan ve Emirhan Topçu transferlerinin kısa süre içerisinde bitmesi bekleniyor.

İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan ile de görüşen siyah-beyazlılar, yaklaşık 4 milyon TL yıllık maaş üzerinden 21 yaşındaki savunmacıyla el sıkıştı. İstanbulspor'a ise 2 milyon Euro taksitlerle ödenecek.

Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'nun menajeri ile de 3.5 milyon TL maaşa el sıkışan yönetim, Karadeniz ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal'ın teklifi 950 bin Euro...

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SERDAR SAATÇI PORTEKİZ YOLUNDA

Beşiktaş'ın Avusturya kampında oynadığı Viktoria Plzen maçında 12 dakikada dışarı alınmasının üzüntüsüyle, disiplin dışı hareketler uygulayan Serdar Saatçı'nın günleri artık sayılı. Serdar maçtan sonra yönetimin aldığı karar doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı. 19 yaşındaki stoperin takım aradığı ve ayrılık için gün saydığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre 1 yıl sözleşmesi kalan ve uzatma görüşmeleri yapılmayan genç stoper Avrupa'ya gitmek istiyor ve menajerinin bu yönde çalışmalar yapıyor.

Portekiz'den Sporting ile adı geçen genç oyuncu için Beşiktaş 1 milyon Euro bonservis istiyor.

Eğer genç savunmacı Sporting ile sözleşme imzalarsa, Süper Lig'de yeni bir Merih Demiral vakası yaşanmış olacak. Bilindiği gibi milli stoper Merih Demiral, Fenerbahçe'de A takımda şans bulamayınca kulüpten ayrılmış ve Portekiz 3. Lig ekibi Alcanenense'ye transfer olmuştu. 24 yaşındaki Merih, Alcanenense'de oynarken Sporting'in dikkatini çekmiş ve bu ekibe transfer olarak kariyerinde büyük bir basamak atlamıştı.