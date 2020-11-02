Son Dakika | Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ısrarı bitmedi! Ocak'ta transfer...

Beşiktaş'ta gündeme bir kez daha Mario Mandzukic geldi. Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli golcü kendisine kulüp bulamadı.

Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak. (Fanatik)

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