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Haber Giriş: 02.11.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ısrarı bitmedi! Ocak'ta transfer...

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Mario Mandzukic ısrarı bitmedi! Ocak'ta transfer...
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Transfer döneminde adı uzun bir süre Beşiktaş ile anılan Mario Mandzukic, hala kendisine bir kulüp bulamadı...

Beşiktaş'ta gündeme bir kez daha Mario Mandzukic geldi. Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan tecrübeli golcü kendisine kulüp bulamadı.

Bonservisi elinde olan Hırvat yıldızın, birçok kulüple görüşme gerçekleştirdiği ancak şartlarda bir türlü anlaşma sağlayamadığı öğrenildi.

34 yaşındaki yıldızın durumunu yakından takip eden Siyah-Beyazlı yöneticiler, Ocak ayına kadar Mandzukic kulüp bulamazsa, devre arası transfer döneminde başarılı forvet için bir kez daha düğmeye basacak. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta Mario Mandzukic ısrarı bitmedi Ocakta transfer...

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