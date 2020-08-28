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Futbol
Haber Giriş: 28.08.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Mandzukic transferi Vida'ya bağlı!

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Dünyaca ünlü yıldız golcü Mario Mandzukic, Beşiktaş’ın hayallerini süslüyor. Mevcut şartlarda Mandzukic’in maliyetini karşılamak zor. Ancak 3.4 milyon Euro kazanan Vida giderse, 34 yaşındaki golcüye teklif yapılacak.

PAOK karşısındaki kötü futbol ve Devler Ligi’ne veda edilmesi, forvet transferi çalışmalarını hızlandırdı. Beşiktaş’ın hayallerini süsleyen isim Mario Mandzukic. Taraftarlar, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki golcüyü Siyah-Beyazlı forma altında görmeyi çok istiyor. Yönetim, Hırvat oyuncuyla temaslara başlasa da şu anki mali şartlar altında bu transfer zor. Ancak bir çözüm var. Siyah-Beyazlılar, bu sene 3.4 milyon Euro kazanacak Domagoj Vida ile yolları ayırabilirse, maaş bütçesinde açılacak boşluk sayesinde Vida’nın vatandaşı Mandzukic ile masaya oturarak iyi bir teklif sunacak.

Allegri tehlikesi bitti

İtalyan basını, Massimiliano Allegri’nin İnter Milan’ın başına geçmesi halinde Juventus’tan eski öğrencisi olan Mario Mandzukic’i de yanında götüreceğini yazmıştı. Ancak Antonio Conte’nin İnter’de kalma kararı almasıyla bu tehlike ortadan kalkmış oldu. (Fanatik)

Son Dakika | Beşiktaşta Mandzukic transferi Vidaya bağlı

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