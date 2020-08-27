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Son Dakika | Beşiktaş'ta Lens şoku! Kulübe ihtar yolladı...
PAOK maçında Beşiktaş'ın tek golünün asistini yapan Jeremain Lens, Siyah-beyazlı kulübe alacakları için ihtar gönderdi.
A Spor'un haberine göre Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, Beşiktaş'a 2 aylık alacaklarının ödenmesi için ihtar yolladı.
Lens'in ihtarı PAOK maçının ardından noter aracılığıyla gönderdiği ifade edildi.
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