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GeriFutbol Son Dakika | Beşiktaş'ta Lens kadro dışı bırakıldı!
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Haber Giriş: 27.09.2020 - 23:54 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Lens kadro dışı bırakıldı!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Lens kadro dışı bırakıldı!
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Beşiktaş'ta Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in kadro dışı kaldığı belirtildi.

Beşiktaş ile Jeremain Lens yol ayrımında! TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş'ta Lens kadro dışı bırakıldı.

Hollandalı futbolcu, yönetim ve teknik ekibin kararıyla yarından itibaren Douglas ve Isimat-Mirin ile takımdan ayrı antrenmana çıkacak.

Son Dakika | Beşiktaşta Lens kadro dışı bırakıldı

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