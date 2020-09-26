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Futbol
Haber Giriş: 26.09.2020 - 08:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Beşiktaş'ta Larin ve Lens yolcu!

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Son Dakika | Beşiktaş'ta Larin ve Lens yolcu!
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Beşiktaş, yabancı kontenjanı sebebiyle Kanalı forvet Larin ile Hollandalı kanat oyuncusu Lens'i gözden çıkardı.

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  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
  • Beşiktaş 2020-2021 sezonu transferleri
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Beşiktaş'ta Aboubakar transferi sonrası yabancı sayısı 16'ya ulaştı. Kalinic ile birlikte yabancı sağ bek alınması halinde sayı 18'e yükselecek.

Bu durumda kontenjanı açmak için Mirin ve Douglas'ın yanı sıra iki isim ya başka takıma kiralanacak ya da sözleşmeleri askıya alınacak.

Gönderilmeye ilk aday Larin'i AZ Alkmaar kiralamak istiyor. Diğer aday Lens ise gitmemekte direnirse sözleşmesi askıya alınacak. (Sabah)

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