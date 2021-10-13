Son dakika: Beşiktaş'ta Larin tehlikesi! Teklifi kabul etmezse...

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Siyah-Beyazlılar’a 2017-18 sezonunda ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City’den transfer edilen Cyle Larin, ilk 3 yılında beklentileri karşılayamamıştı. Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralanıp tekrar Beşiktaş ’a geri döndükten sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından sol kanat hattında görevlendirilen Kanadalı futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu yaşamıştı. Kara Kartal’ın geçen dönem elde ettiği çifte kupaya 22 gol ve 5 asistlik katkı yapan Larin’in, sezon sonunda bitecek olan kontratı için istediği yüksek zam talebi kabul görmedi. Mevcut dönemde Beşiktaş’tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kulüpten 2.5 milyon Euro’dan yeni kontrat talep etti. Bu isteğe 1 milyon 650 bin Euro’luk geri dönüş yapan idareciler, oyuncunun olumsuz tutumu sonrasında son bir hamleye imza attı.

Ocak’ta elden kaçabilir!

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Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, bu sezon 6 maçta bir gol ve 1 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altında kalan oyuncuya son olarak 1.8 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Kanadalı futbolcunun, menajeri aracılığıyla gelen teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncudan teklifine yanıt bekleyen yönetim, eğer 1 Kasım’a kadar Larin’le anlaşma sağlayamazsa, Bosman Kuralı gereği Ocak ayında yeni sezon için başka bir takıma imza atma hakkı elde edecek Larin, sezonu kulübede tamamlayacak.

"Kabul etmezse yolu açık olsun"

Dorukhan Toköz’le de geçen sezon benzer bir süreç yaşayan Beşiktaş Yönetimi, kulübün mali şartlarını göz önünde bulundurarak bu konuda hiç taviz vermemişti. Aynı tutumu Larin için de sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen hafta konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cyle Larin’in ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre yüksek istedikleri. Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele kol kola devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan örneğindeki gibi” sözlerini sarf etmişti.