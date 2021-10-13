Son dakika: Beşiktaş'ta Larin tehlikesi! Teklifi kabul etmezse...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı Peş peşe uyarılarİstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 kent için sağanak alarmı! Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Letonya sonrası Galatasaray gerçeği 30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedimLetonya sonrası Galatasaray gerçeği! "30 yıldır böyle müthiş santrfor görmedim"#Serdar Dursun
Siyasi cinayet iddiasına soruşturma Bakan Soyludan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir'Siyasi cinayet' iddiasına soruşturma! Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu FETÖ taktiğidir#Siyasi Cinayet İddiası
Aşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldüAşıdaki en büyük korkuydu... Gizemi çözüldü!#Kovid Aşısı
Dünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat ettiDünya devinin başındaydı... Ünlü CEO vefat etti#Hasbro
Yenilmez ordu kuracağım demişti... Kimin askerleri göreni şaşkına çevirdi'Yenilmez ordu kuracağım' demişti... Kim'in askerleri göreni şaşkına çevirdi!#Kuzey Kore
İşte Bitcoinin düşmesinin sebebi Tek hamle yetti...İşte Bitcoin'in düşmesinin sebebi! Tek hamle yetti...#Bitcoin
Kaç yıl ömrünüz kaldı Ölüm Hesaplayıcının bir cevabı var...Kaç yıl ömrünüz kaldı? 'Ölüm Hesaplayıcı'nın bir cevabı var...#Ölüm Hesaplayıcı
Markette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı Neye uğradığımı şaşırdımMarkette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı! 'Neye uğradığımı şaşırdım'#Market
Şişlide ABDli turist dehşeti 2 metre boylarında, zapt edilmiyorduŞişli'de ABD'li turist dehşeti! '2 metre boylarında, zapt edilmiyordu'#Şişli
Ya adapte olacağız ya da... Hazır değiliz yüzlerce insan ölecekYa adapte olacağız ya da... 'Hazır değiliz yüzlerce insan ölecek!'#İklim Krizi
Zümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileriZümrüt gözlerinde yaş dinmedi: Kraliyet trajedileri#Kraliyet Trajedileri
Dünya için 2050 alarmı Biz bugünü tartışıyoruz ama...Dünya için 2050 alarmı! Biz bugünü tartışıyoruz ama...#İklim Krizi
Kayıp karavan kızı davasında korkunç şüphe gerçek olduKayıp 'karavan kızı' davasında korkunç şüphe gerçek oldu#Gabby Petito
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Larin tehlikesi! Teklifi kabul etmezse...

#Beşiktaş#Larin#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta Larin tehlikesi Teklifi kabul etmezse...

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin'e sezon sonunda bitecek kontratı için 1 milyon 650 bin euro civarında yeni sözleşme öneren yönetim, olumsuz yanıt alması sonrasında rakamda artışa gitti. Teklif, 1.8 milyon euroya yükseltildi. Larin eğer bu bedeli de kabul etmezse sezonun kalanını kulübede tamamlayacak. Kanadalı oyuncu Ocak ayında bir takıma imza atıp sezon sonu takımdan ayrılabilir...

Haberin Devamı

Siyah-Beyazlılar’a 2017-18 sezonunda ABD Major Lig ekiplerinden Orlando City’den transfer edilen Cyle Larin, ilk 3 yılında beklentileri karşılayamamıştı. Belçika ekibi Zulte Waregem’e kiralanıp tekrar Beşiktaş ’a geri döndükten sonra teknik direktör Sergen Yalçın tarafından sol kanat hattında görevlendirilen Kanadalı futbolcu, kariyerinin en iyi sezonunu yaşamıştı. Kara Kartal’ın geçen dönem elde ettiği çifte kupaya 22 gol ve 5 asistlik katkı yapan Larin’in, sezon sonunda bitecek olan kontratı için istediği yüksek zam talebi kabul görmedi. Mevcut dönemde Beşiktaş’tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcu, menajeri aracılığıyla kulüpten 2.5 milyon Euro’dan yeni kontrat talep etti. Bu isteğe 1 milyon 650 bin Euro’luk geri dönüş yapan idareciler, oyuncunun olumsuz tutumu sonrasında son bir hamleye imza attı.

Ocak’ta elden kaçabilir!

Haberin Devamı

Fanatik'in haberine göre Beşiktaş Yönetimi, bu sezon 6 maçta bir gol ve 1 asistlik performans sergileyerek beklentilerin altında kalan oyuncuya son olarak 1.8 milyon Euro’dan 2+1 yıllık sözleşme önerdi. Kanadalı futbolcunun, menajeri aracılığıyla gelen teklifi değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli oyuncudan teklifine yanıt bekleyen yönetim, eğer 1 Kasım’a kadar Larin’le anlaşma sağlayamazsa, Bosman Kuralı gereği Ocak ayında yeni sezon için başka bir takıma imza atma hakkı elde edecek Larin, sezonu kulübede tamamlayacak.

"Kabul etmezse yolu açık olsun"

Dorukhan Toköz’le de geçen sezon benzer bir süreç yaşayan Beşiktaş Yönetimi, kulübün mali şartlarını göz önünde bulundurarak bu konuda hiç taviz vermemişti. Aynı tutumu Larin için de sürdüren Başkan Ahmet Nur Çebi, geçen hafta konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cyle Larin’in ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre yüksek istedikleri. Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde el ele kol kola devam edeceğiz. Olmazsa yolu açık olsun. Dorukhan örneğindeki gibi” sözlerini sarf etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Larin#Transfer