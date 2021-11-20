Son Dakika: Beşiktaş'ta Larin için çarpıcı transfer iddiası! Premier Lig devleri...

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Beşiktaş, sezon sonu sözleşmesi bitecek Cyle Larin'le yaptığı pazarlıklarda henüz mutlu sonuca ulaşamadı.

Kanadalı yıldızın, en son yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi görüşmeleri çıkmaza soktu. 26 yaşındaki forvetle yaşanan sözleşme krizinin nedeni ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Larin'in menajerinin, Premier Lig'de iki kulüple temas kurduğu ve oyuncuyu İngiltere'ye pazarladığı öğrenildi.

Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu belirtildi. Ada'dan gelen bu ilginin tecrübeli futbolcunun aklını çeldiği ve istediği rakamdan taviz vermediği ifade edildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 19 gol, 6 asistle müthiş bir performans sergileyen ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin, bu sezon ise 9 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist üretti.