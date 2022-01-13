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Son Dakika: Beşiktaş'ta Larin 5 milyon euroluk teklifi reddetti! Aboubakar'la buluşamadılar...

#Transfer#Cyle Larin#Aboubakar
Son Dakika: Beşiktaşta Larin 5 milyon euroluk teklifi reddetti Aboubakarla buluşamadılar...

Beşiktaş'la henüz yeni sözleşme imzalamayan Kanadalı forveti Cyle Larin, Al Nassr'ın yaptığı 5 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmedi.

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Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cyle Larin'e teklifler gelmeye devam ediyor.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün düzenlenen basın toplantısında Larin'in geleceğiyle ilgili yöneltilen bir soruya, "Vida ve Larin şu anda oynuyorlar. Sözleşmeleri bittiğinde bu kulüpte kalmak istiyorlarsa, bizim verdiğimiz parayı da kabul ederlerse devam ederler. Bizim artık ekonomimiz ortada" yanıtını vermiş ve Kanadalı golcünün önerdikleri maaşı kabul etmesini beklediklerini söylemişti.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Kanadalı forvet Larin'e Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teklif yaptığını yazdı. Vincent Aboubakar ve Anderson Talisca'nın formasını giydiği Al Nassr'ın yıllık 5 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmeyen Larin'in, 2026'da ülkesi Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası'na kadar üst seviyede oynamak istediği bu nedenle Al Nassr'ın teklifini kabul etmediği belirtildi.

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Bu sezon Beşiktaş'ta 23 maçta forma giyen Larin, 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

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#Transfer#Cyle Larin#Aboubakar

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