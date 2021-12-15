Son Dakika: Beşiktaş'ta kritik saatler! Şenol Güneş'te sıcak gelişme...

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Beşiktaş Yönetim Kurulu, önceki gün 6 saat süren toplantıda yeni teknik direktör konusunda karara varamamıştı.

Siyah-Beyazlılar’ın Vodafone Park’ta yaptığı uzun süren görüşmelerde ön plana çıkan 3 isim olmuştu. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril’i çalıştıran Bruno Pinheiro ile Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay, finale gelen adaylar olmuştu. Ancak toplantıdan karar çıkmayınca bir süre daha yola Önder Karaveli'yle devam kararı alındı. Bu duruma rağmen başkan Ahmet Nur Çebi'nin kurmaylarıyla görüş alışverişine devam ettiği bildirildi.

600 bin Euro Maaş

Fanatik'in haberine göre; Yönetim kurulu toplantısından karar çıkmaması sonrasında ön anlaşma Sağlanan Bruno Pinheiro'yla görüşen kulüp profesyonelleri, 45 yaşındaki teknik adamdan süre istedi. Carlos Varvalhal'ın Flamengo’ya geçme ihtimali sonrasında Braga’nın doldurması için adı geçen Pinheiro’nun, Beşiktaş'la yaptığı ön anlaşma sebebiyle Portekiz ekibini beklettiği kaydedildi. Beşiktaş’la seneliği 600 bin Euro'dan 1,5 senelik ön anlaşma sağlayan Pinheiro’nun, birkaç gün içinde durumuyla ilgili kendisine kesin dönüş yapılmasını talep ettiği kaydedildi.

İstanbul’a gelmişti

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Yerli adaylar konusunda ön plana çıkan Şenol Güneş, önceki gün Trabzon’dan İstanbul’a geldi. Yardımcısı Eren Şafak’a Beşiktaş’ın Kayserispor’la Vodafone Park’ta oynadığı mücadeleyi yerinde takip ettiren Güneş’in, takımla ilgili olarak bilgi toplamaya başladığı ifade edildi. Sivasspor ’da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Rıza Çalımbay da teklif gelmesi halinde Yiğidolar’la vedalaşıp Siyah- Beyazlılar’ın başına geçmeye hazır.